В Кремле прокомментировали выезд российских ученых на работу за границу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят какой-либо трагедии в миграции российских ученых за границу.

«Ученые - абсолютно свободные люди и они работают в тех местах, где реализуются наиболее интересные проекты», – отметил он в ходе брифинга в журналистами в четверг, 22 апреля.

По словам Пескова, какие-то специалисты уезжают из России, а другие, в то же время, возвращаются обратно, на родину – в этой ситуации нет ничего трагичного.

«Это жесткая конкурентная среда, для ученых должна быть среда комфортной, они должны реализовывать свои знания, таланты», – сказал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что Россия участвует в «этой конкуренции».

Днем ранее, в ходе послания Федеральному собранию, Владимир Путин выразил уверенность, что молодое поколение россиян в полной мере заявит о себе в новых значимых исследовательских проектах.

Президент также сообщил, что до 2024 года на научные фундаментальные исследования только из федерального бюджета будет направлено свыше 1 триллиона рублей.