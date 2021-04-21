В стране и мире Послание Президента РФ Федеральному Собранию Путин заявил, что в ближайшие два года в вузах России появятся еще 45 тысяч бюджетных мест Иван Линдеманн © Фото: Роман Денисов, Russian Look, Globallookpress Читайте нас на: Еще 45 тысяч бюджетных мест появятся в вузах России в ближайшие два года. Не менее 70% их них будет отданы в регионы. Об этом в ходе послания Федеральному Собранию заявил Владимир Путин. «Порядка 60% выпускников смогут поступить на бюджетные места в вузах. Такого широкого бесплатного доступа к высшему образованию нет практически ни в одной стране мира», - сказал президент. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика