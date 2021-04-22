Шойгу приказал ВС РФ быть готовыми к «неблагоприятному развитию» учений НАТО

Вооруженные силы России должны быть готовыми к немедленному реагированию в случае «неблагоприятного развития» обстановки в связи с учениями НАТО. Такой приказ отдал министр обороны Сергей Шойгу.

Он заявил, что российские военные внимательно отслеживают действия Североатлантического альянса в районе будущих учений Defender Europe.

«Продолжить отслеживание обстановки в районах учений Defender Europe. Быть в готовности к немедленному реагированию в случае ее неблагоприятного развития», - сказал глава ведомства на совещании в Крыму, где проходят учения ЮВО и ВДВ.

Одна из основных коалиционных группировок войск альянса развертывается в Причерноморье, отметил министр обороны РФ. В Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии созданы координационные центры, обеспечивающие встречу войск НАТО и грузов.

Также Шойгу обратил внимание на то, что учения в Крыму показали способность Вооруженных сил России адекватно отвечать на изменение обстановки рядом с границами страны.