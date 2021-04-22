Шойгу заявил о возросшей активности НАТО у южных границ России
Ранее сообщалось, что сегодня в Крыму проходят межвидовые учения, в которых участвуют свыше десяти тысяч военнослужащих, 1,2 тысяч единиц техники, а также 40 боевых кораблей.
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Военная активность НАТО у границ на юге РФ существенно выросла, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
«Усиливается разведывательная деятельность, увеличивается интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки», - сказал глава российского военного ведомства в Крыму на совещании.
На крымском полигоне Опук недалеко от Керчи и Феодосии сегодня проходит основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск.
Сергей Шойгу сегодня прилетел в Крым, чтобы лично проверить готовность морской и сухопутной группировок к маневрам. По словам министра, военнослужащие успешно справились с поставленными на учениях задачами.