Шойгу заявил о возросшей активности НАТО у южных границ России

Военная активность НАТО у границ на юге РФ существенно выросла, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Усиливается разведывательная деятельность, увеличивается интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки», - сказал глава российского военного ведомства в Крыму на совещании.

На крымском полигоне Опук недалеко от Керчи и Феодосии сегодня проходит основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск.

Сергей Шойгу сегодня прилетел в Крым, чтобы лично проверить готовность морской и сухопутной группировок к маневрам. По словам министра, военнослужащие успешно справились с поставленными на учениях задачами.