Ростуризм назвал стоимость обновленного туристического нацпроекта

Около 300 миллиардов рублей планируется выделить из российского бюджета на поддержку туротрасли. Такие цифры содержатся в последней версии паспорта нацпроекта от 19 апреля, которую Ростуризм направил на ознакомление участникам отрасли.

Сумма практически в два раза меньше от ранее запланированной. В сентябре потребности отрасли оценивались в 629 миллиардов рублей. Впрочем, осенняя версия нацпроекта была рассчитана до 2030 года, тогда как в нынешнем варианте горизонт - 2024-й, пишут «Известия».

Существенную поддержку туризму должны оказать частные инвесторы. На нужды отрасли планируется потратить около 700 миллиардов рублей из внебюджетных источников.

Нацпроект преследует три цели: рост числа внутренних поездок, создание новых рабочих мест в отрасли и увеличение объема экспорта услуг. На достижение этих задач будут работать три федпроекта: «Создание туристической инфраструктуры», «Повышение доступности туристических продуктов», а также «Совершенствование управления в сфере туризма».

Туризм стал одной из тем, которую сегодня затронул президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. По мнению главы государства, чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, до конца года следует продлить программу, по которой гражданам возвращается 20% затрат на туристические поездки по России. При этом, Путин призвал уделить особое внимание здоровью детей и сделать их отдых максимально доступным.

В текущем году Путин предложил возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь. Также он заявил, что нужно сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма.