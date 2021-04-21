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Путин до конца года предложил продлить для россиян туристические льготы

Иван Линдеманн
12:22 21.04.2021
Президент предложил возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь. Также он заявил, что нужно сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Daria_DaLi, Pixabay
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Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, до конца года следует продлить программу, по которой гражданам возвращается 20% затрат на туристические поездки по России. Об этом в ходе послания Федеральному Собранию заявил Владимир Путин.

«Особое внимание мы должны уделить здоровью наших детей, ведь именно в детстве на многие годы вперед закладываются основы здоровья. Детский отдых нужно сделать максимально доступным», - сказал президент.

В текущем году Путин предложил возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь. Также он заявил, что нужно сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма.

«Уже в этом году нужно запустить пилотный проект, включая проживание в студенческих кампусах и общежитиях в других регионах студентов, которые летом отправятся путешествовать по стране. Конечно, нужно поощрить молодежь, которая проявила себя в олимпиадах, волонтерских и творческих инициативах», - уточнил глава государства. 

Для таких ребят программа частичного возврата средств за туристическую путевку будет действовать и в каникулярный период, в так называемый высокий сезон.

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