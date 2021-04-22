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Масштабные маневры: опубликованы кадры учений войск ЮВО и ВДВ в Крыму

Андрей Аркадьев
13:07 22.04.2021
Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Крым, чтобы лично проверить готовность морской и сухопутной группировок к учениям.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На крымской полигоне Опук недалеко от Керчи и Феодосии сегодня проходит основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск. Кадры масштабных маневров, которые проводятся в рамках внезапной проверки боеготовности, публикует «Звезда».

В учениях будут участвовать боевые корабли и суда Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также ВДВ, ВВС и ПВО. Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Крым, чтобы лично проверить готовность морской и сухопутной группировок к учениям.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, в ходе учений силы и средства ПВО  соединения береговых войск Черноморского флота и мотострелковых соединений общевойсковой армии Южного военного округа в составе расчетов зенитных ракетных комплексов «Бук-М3», «Тор-М2», переносных ЗРК «Игла-С», зенитно-ракетных установок «Тунгуска» отразят удары средств воздушного нападения противника на малых и средних высотах и дальностях от 2 до 70 километров.

Отряд кораблей Черноморского флота на переходе морем отразит ракетные удары зенитно-ракетным комплексом «Оса-МА», а корабельные силы десанта при отражении ракетного удара применят средства РЭБ с постановкой ложных уводящих целей. Огневую поддержку высадки десанта проведет артиллерия отряда кораблей в составе фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен».

Сторожевой корабль «Адмирал Эссен» - второй фрегат проекта 11 356, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Корабль входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Фрегат является многоцелевым сторожевым кораблем, предназначенным для выполнения боевых задач и ведения боевых действий в составе соединений кораблей и самостоятельно.

Экипаж корабля состоит примерно из 200 человек. В длину он достигает 124,8 метра, а в ширину - 15,2 метра. Основу ударного вооружения фрегата составляют универсальные пусковые установки 3С14, которые могут использовать ракеты «Калибр» и «Оникс».

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