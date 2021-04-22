В Москве простились с хоккеистом Виктором Шуваловым

В Москве простились с легендарным хоккеистом Виктором Шуваловым, последним из «золотого» состава чемпионов мира 1954 года. Это было первое мировое первенство по хоккею, в котором приняли участие советские спортсмены, и с первой же попытки они стали чемпионами. Золотую медаль Шувалов и вся наша команда завоевали и спустя два года на Олимпиаде .

«Тройка Бобров, Бабич, Шувалов - это первый бренд советского хоккея. Люди, которые стали пионерами, и мы про них читали в книжках, мы о них знали, мы о них слышали. Виктор Григорьевич выделялся среди этой тройки. Он был прирожденным бомбардиром. Самое главное, что он очень обаятельный человек по общению, настоящий патриот. Он любил хоккей беззаветно. Единственное, о чем я жалею, что не успел с ним взять интервью на нашем канале», - отметил двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

После завершения карьеры игрока Шувалов работал тренером в разных командах и также приводил их к чемпионским титулам. Он входит в Зал славы отечественного хоккея, его именной стяг поднят под своды домашней арены ЦСКА. Виктору Шувалову было 97 лет.