Умер первый чемпион мира в составе Сборной СССР по хоккею Виктор Шувалов

Скончался первый чемпион мира в составе Сборной СССР по хоккею, олимпийский чемпион 1956 года Виктор Шувалов. Об этом сообщили в Федерации хоккея России.

«Выражаем соболезнования родным и близким Виктора Григорьевича, всем, кто знал его и работал с первопроходцем отечественного хоккея», - говорится в сообщении.

Шувалову было 97 лет. Причина смерти пока не известна.

Карьеру спортсмен начал в 1947 году в Челябинске. Там он играл за клуб «Дзержинец». С 1949 по 1953 годы выступал за московский ВВС, позднее - за ЦДСА и СКВО.

В 1954 году Шувалов принял участие в первом для СССР чемпионате мира по хоккею. В 1956 году - в Олимпийских играх в Кортина-Д'Ампеццо. Оба раза команда выиграла золото.

После завершения спортивной карьеры хоккеист работал тренером.