Опубликована официальная информация о пострадавших в Капитолии

Полиция Капитолия сообщила о том, что в ходе наезда на северный КПП здания в США, по официальным данным, пострадали три человека, включая совершившего наезд.

«Полиция ведет работы на месте инцидента с автомобилем у Северной баррикады после сообщении о том, что неизвестный протаранил КПП и сбил двух полицейских. Подозреваемый был задержат. Оба полицейских ранены. Все трое доставлены в госпиталь», - говорится в сообщении полиции в Twitter.

Корреспондент Fox News Жакки Хейнрич опубликовала кадры с места наезда на КПП Капитолия. По ее словам, на место присутствует большое количество полицейских. По последним данным, нападавший скончался.