В Кремле заявили, что Путин и Лукашенко обсудят раскрытие диверсионных планов против Белоруссии

Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе сегодняшней встречи в Москве обсудят раскрытие диверсионных планов против Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Переговоры российского и белорусского лидеров начнутся во второй половине дня и могут продолжиться до позднего вечера, уточнил представитель Кремля.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали двух человек, планировавших государственный переворот и покушение на Лукашенко 9 Мая. По мнению белорусского лидера, к подготовке его убийства причастны западные спецслужбы. В США эти обвинения отрицают.