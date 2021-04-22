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В РАН оценили опасность произошедших на Солнце вспышек

Анна Назайкина
12:12 22.04.2021
На фоне низкой активности солнца данные вспышки являются уникальными, считает специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: SDO, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
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Вспышки на Солнце, которые произошли сегодня утром, являются совершенно безопасным для жителей Земли явлением, которое не может повлиять практически ни на системы связи нашей планеты, ни на здоровье человека. Об этом «Звезде» заявил главный научный сотрудник лаборатории физики Солнца и космических лучей физического института им. Лебедева РАН Сергей Богачев.

«Вспышки класса C - это вспышки слабые, то есть третий уровень по отношению к самому высшему классу. В принципе, в обычной ситуации это совершенно пренебрежимые события, на которые даже не обращают внимания ученые», - объяснил он.

Однако в данный момент, по словам Богачева, на фоне низкой активности солнца данные вспышки являются уникальными.

«Это представляет собой интерес для ученых может быть как какой-то феномен, поскольку правда на фоне низкой активности такие вспышки привлекают внимание. К этому надо относиться как к некому астрономическому явлению, совершенно безобидному и просто представляющему интерес, как астрономический феномен», - полагает специалист.

Ранее в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАНс сообщили, что три солнечные вспышки небольшой силы произошли сегодня утром.

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