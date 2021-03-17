В Москве автомобиль сбил трех пешеходов на остановке
Женщина за рулем MINI Cooper вылетела на остановку в сторону Преображенской площади. Три человека пострадали.
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
В Москве женщина за рулем иномарки врезалась в автобус, после чего сбила стоявших на остановке людей.
Пострадали три человека. ДТП произошло на улице Стромынка. Женщина за рулем MINI Cooper вылетела на остановку в сторону Преображенской площади.
В настоящий момент все детали происшествия уточняются. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, МЧС и медицинской службы.