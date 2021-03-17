Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Москве автомобиль сбил трех пешеходов на остановке

Алена Миронова
08:51 17.03.2021
Женщина за рулем MINI Cooper вылетела на остановку в сторону Преображенской площади. Три человека пострадали.
В Москве автомобиль сбил трех пешеходов на остановке
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

В Москве женщина за рулем иномарки врезалась в автобус, после чего сбила стоявших на остановке людей. 

Пострадали три человека. ДТП произошло на улице Стромынка. Женщина за рулем MINI Cooper вылетела на остановку в сторону Преображенской площади. 

В настоящий момент все детали происшествия уточняются. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, МЧС и медицинской службы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
08:15 В стране и мире
Видео
На Камчатке объявлена лавинная опасность из-за извержения Ключевского вулкана
07:02 В стране и мире
В Общественной палате предложили создать новую категорию льготников
05:14 В стране и мире
Видео
В МЧС рассказали подробности аварии с пассажирским автобусом под Рязанью
04:41 В стране и мире
Видео
В СК РФ озвучили возможную причину смертельного пожара в Красноярском крае
04:01 В стране и мире
В Приморье спасают горняков, заблокированных на руднике
Популярное
Популярное
Эндокринолог перечислила основные причины возникновения сахарного диабета
Сквозь века и битвы: исторические достопримечательности Крыма, которые стоит посетить
Видео
Астроном назвал главное препятствие к межпланетным путешествиям
Видео
Диетолог описала правильное питание для красоты волос
Видео
Эксперт рассказала, что не стоит брать с собой на отдых за границу
Видео
Цена помощи: чем на самом деле оказался для СССР американский ленд-лиз
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.