В Москве автомобиль сбил трех пешеходов на остановке

В Москве женщина за рулем иномарки врезалась в автобус, после чего сбила стоявших на остановке людей.

Пострадали три человека. ДТП произошло на улице Стромынка. Женщина за рулем MINI Cooper вылетела на остановку в сторону Преображенской площади.

В настоящий момент все детали происшествия уточняются. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, МЧС и медицинской службы.