Байден оговорился во время речи про коронавирус

Президент США Джо Байден перепутал слова во время своего выступления, посвященного мерам по профилактике распространения COVID-19. Глава Белого дома хотел отметить сознательность некоторых граждан и привел в пример сотрудников салона красоты в штате Огайо. Выступление Байдена транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

«Директор потратила силы и время, чтобы ее сотрудники и посетители были вакцинированы. На выходе из салуна сотрудники… Салун? Салон. Может они и посещают салуны, я не знаю. Но на выходе из салона сотрудники помогали клиентам записываться им и членам их семьи на вакцинацию», - сказал Байден, при этом рассмеявшись.

Многие привыкли к частым оговоркам 78-летнего американского лидера. Ранее, в разговоре о России, он перепутал вакцинацию с эскалацией, неправильно произнес фамилию российского президента. Иногда Байден забывает, что хотел сказать и оставляет фразу недосказанной. Все это нередко становится предметом обсуждения в мировых СМИ, журналисты которых часто ставят под сомнение здоровье лидера США.