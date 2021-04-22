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Байден оговорился во время речи про коронавирус

Ян Брацкий
00:48 22.04.2021
Оговорки в речи 78-летнего главы Белого дома довольно часто становятся предметом обсуждения в мировых СМИ.
Байден оговорился во время речи про коронавирус
© Фото: AP, Pool, ABACA, Andrew Harnik, Globallookpress
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Президент США Джо Байден перепутал слова во время своего выступления, посвященного мерам по профилактике распространения COVID-19. Глава Белого дома хотел отметить сознательность некоторых граждан и привел в пример сотрудников салона красоты в штате Огайо. Выступление Байдена транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

«Директор потратила силы и время, чтобы ее сотрудники и посетители были вакцинированы. На выходе из салуна сотрудники… Салун? Салон. Может они и посещают салуны, я не знаю. Но на выходе из салона сотрудники помогали клиентам записываться им и членам их семьи на вакцинацию», - сказал Байден, при этом рассмеявшись.

Многие привыкли к частым оговоркам 78-летнего американского лидера. Ранее, в разговоре о России, он перепутал вакцинацию с эскалацией, неправильно произнес фамилию российского президента. Иногда Байден забывает, что хотел сказать и оставляет фразу недосказанной. Все это нередко становится предметом обсуждения в мировых СМИ, журналисты которых часто ставят под сомнение здоровье лидера США.

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