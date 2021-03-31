В стране и мире В здании Конгресса США объявлена эвакуация из-за подозрительного пакета Алексей Курильченко Отмечается, что подозрительные предметы в зданиях Капитолия обнаруживаются довольно часто. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: Полиция эвакуирует работников здания Конгресса США в Вашингтоне из-за обнаружения подозрительного пакета. «Полиция США обнаружила подозрительный пакет на первом этаже здания Рэйберна Палаты представителей Конгресса США», - написал в Twitter журналист NBC Скотт Макфарлейн. По его словам, в Капитолийском комплексе часто обнаруживают подозрительные предметы, однако в настоящее время это происходит все реже - из-за того, что часть зданий закрыты для посещения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика