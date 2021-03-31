В здании Конгресса США объявлена эвакуация из-за подозрительного пакета
Отмечается, что подозрительные предметы в зданиях Капитолия обнаруживаются довольно часто.
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Полиция эвакуирует работников здания Конгресса США в Вашингтоне из-за обнаружения подозрительного пакета.
«Полиция США обнаружила подозрительный пакет на первом этаже здания Рэйберна Палаты представителей Конгресса США», - написал в Twitter журналист NBC Скотт Макфарлейн.
По его словам, в Капитолийском комплексе часто обнаруживают подозрительные предметы, однако в настоящее время это происходит все реже - из-за того, что часть зданий закрыты для посещения.