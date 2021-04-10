Роскомнадзор потребовал от Facebook снять ограничения с трансляции, посвященной полету Юрия Гагарина в космос

Роскомнадзор направил руководству Facebook запрос с требованием объяснить блокировку видеотрансляции, посвященной 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Сообщила пресс-служба ведомства.

Днем ранее, телеканал Russia Today проводил прямой эфир с российскими космонавтами Андреем Борисенко, Сергеем Рязанским и Анной Кикиной в официальном аккаунте RT в Facebook.

Однако позже эта трансляция была заблокирована администрацией соцсети якобы за нарушения авторских прав, говорится в сообщении Роскомнадзора.

В ведомстве заявили, что подобные действия ограничивают доступ к «материалам о достижениях России в космосе», а также нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры.