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Роскомнадзор потребовал от Facebook снять ограничения с трансляции, посвященной полету Юрия Гагарина в космос

Олеся Степакова
13:36 10.04.2021
В ведомстве заявили, что подобные действия ограничивают доступ к «материалам о достижениях России в космосе», а также нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры.
Роскомнадзор потребовал от Facebook снять ограничения с трансляции, посвященной полету Юрия Гагарина в космос
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Роскомнадзор направил руководству Facebook запрос с требованием объяснить блокировку видеотрансляции, посвященной 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Сообщила пресс-служба ведомства.

Днем ранее, телеканал Russia Today проводил прямой эфир с российскими космонавтами Андреем Борисенко, Сергеем Рязанским и Анной Кикиной в официальном аккаунте RT в Facebook.

Однако позже эта трансляция была заблокирована администрацией соцсети якобы за нарушения авторских прав, говорится в сообщении Роскомнадзора.

В ведомстве заявили, что подобные действия ограничивают доступ к «материалам о достижениях России в космосе», а также нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры.

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