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Врач оценил риски развития смертельных осложнений у детей в кресле стоматолога

Светлана Иванова
14:55 01.04.2021
При наличии у ребенка отягощенного аллергического анамнеза стоит сначала направить пациента на проведение аллерготеста.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Elena Sikorskaya, Russian Look, Globallookpress
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При необходимости впервые вводить анестетик маленькому ребенку на приеме у стоматолога, стоит сначала провести консультацию у аллерголога. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал врач-стоматолог, медицинский эксперт Алексей Антипенко, комментируя новость о смерти пятилетней жительницы Тывы после посещения стоматолога. Инцидент произошел 3о марта. По версии СКР по региону, у ребенка после введения обезболивающего средства начались судороги, а затем произошла потеря сознания. Девочку госпитализировали, однако она впала в кому и позже умерла.

Антипенко подчеркнул, что современные анестетики безопасны и редко вызывают какую-либо негативную реакцию, однако минимальный риск (порядка одного – трех процентов) возникновения аллергии все же существует. Чтобы его минимизировать, стоматологам стоит обязательно учитывать анамнез.

«Перед приемом узнать, есть ли аллергия на что-либо. Это необязательно должна быть аллергия на какие-то медикаменты, это может быть аллергия на котов, это может быть аллергия на цветение каких-то растений в духе поллиноза весеннего, это может быть аллергия на продукты питания, любая аллергии», - указал Антипенко.

Он отметил, что при наличии у ребенка отягощенного аллергического анамнеза и при отсутствии острой боли стоит сначала направить маленького пациента на проведение аллерготеста.

«Мы даем карпулу анестетика и просим родителей перед приемом сходить к врачу-аллергологу и сделать кожные пробы. Если кожные пробы спокойные, это дает достаточно большую вероятность того, что аллергии не будет», - пояснил доктор.

Если аллерготесты подтверждают наличие аллергии, специалисты назначают специальные препараты, прием которых начинается за день-два до посещения стоматолога.

«Если врач, конечно, не занимается предварительными схемами профилактики возникновения аллергических осложнений на приеме, таких тяжелых, как отек Квинке, анафилактический шок, здесь мне сказать нечего. Все-таки если первый раз пациент маленький приходит на стоматологический прием, и в первый раз ему колется анестезия, то это всегда большой риск», - добавил Антипенко.

Он также призвал стоматологов всегда держать рядом аптечку первой помощи и знать, какие лекарственные средства нужно использовать для купирования анафилактического шока или начинающегося отека. Чтобы не забыть эту схему в панике, стоит заранее подготовить соответствующие инструкции и следовать им в случае возникновения нестандартной ситуации.

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