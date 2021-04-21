СМИ: в России предложили ввести прогрессивную шкалу тарифов на электричество для населения

В России предложили ввести в действие прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения. Предполагается, что за потребление выше нормы по такой шкале будет установлена более высокая плата.

Соответствующее предложение, как передают «Известия», направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину из Союза потребителей России.

«За ориентир предлагается взять максимум в 100 кВт·ч в месяц на человека. На дополнительного человека, проживающего вместе с ним, добавлять еще по 50 кВт·ч, а при наличии электроплиты умножать показатель на 1,5», - рассказал глава Союза потребителей РФ Петр Шелищ.

Вместе с тем Шелищ отметил, что каждому региону необходимо дать возможность установить свой норматив в зависимости от особенностей от местных особенностей. Например, от географической широты и длины светового дня.

Ранее заместитель главы направления «Климат и зеленая энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов рассказал, что существующие тарифы на электроэнергию для россиян в среднем на 30-50% ниже экономически обоснованных. По словам эксперта, в стране для отдельных групп потребителей устанавливаются цены на электричество ниже экономически обоснованного уровня.