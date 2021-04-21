«Ярсы» на марше: ракетчики провели маневренные действия под Новосибирском

Стратегические ракетчики в Новосибирской области в рамках контрольной проверки продолжают выполнять обширный перечень боевых задач. В их числе отработка маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования.

В ходе учений ракетчики отрабатывают вопросы совершения маршей протяженностью до ста километров, организации боевого охранения и маскировки, а также рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций.

Для выполнения задач военнослужащие используют около десяти образцов техники. В их числе боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М» и машина дистанционного разминирования «Листва». Всего в тренировке принимают участие более 3000 военнослужащих и около 300 единиц техники.

Контрольные проверки боеготовности нашей армии, по поручению министра обороны, сейчас проходят по всей стране. До конца апреля будет проведено более четырех тысяч учений, 812 из них – двусторонние. По тревоге поднимут еще десятки подразделений и частей в каждом военном округе.