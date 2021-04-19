На земле, в небесах и на море: как по всей стране проходит масштабная проверка ВС РФ

На полигонах - десятки тысяч военнослужащих. Масштабные учения развернулись во всех округах. Беспилотные «Орланы» выслеживают цели. Залповые системы в шахматном порядке рассеивают вражеские ряды. Мотострелки из обороны переходят в контрнаступление, применяя гибкую тактику боя.

В уральских лесах маршем идут ракетчики. Банду террористов обнаружили беспилотники. Разведка докладывает – идет минирование участка лесной дороги, по которой должны пройти ракетные комплексы «Ярс». Нарушить планы неприятеля должна передовая противодиверсионная группа. Менее чем за 15 минут они должны добраться до обозначенного разведкой участка.

На высадку и рассредоточение на местности у передовой группы меньше трех минут. Далее вступает в дело разведка. Злоумышленники обнаружены -это хорошо подготовленная группа диверсантов. Подрывники условного противника еще не успели заложить радиоуправляемые фугасы. Подразделение охранения прибыло вовремя. Принято решение – вступить с диверсантами в бой.

Передовая противодиверсионная группа оттеснила неприятеля от маршрута подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс», и сейчас его нужно окружить и уничтожить. Минирование на маршруте следования колонны «Ярсов» пресечено.

Группа злоумышленников понесла потери и отступила в небольшой лесной массив. Для ее полного уничтожения к месту ведения боя выдвинулась подразделение, усиленное бронетехникой.

Группа на бронеавтомобиле «Выстрел» и на БТР -80 занимает позиции у лесополосы. Диверсанты в кольце, но сдаваться не собираются. Взвод антитеррора приступает к ликвидации злоумышленников.

Подразделение условного неприятеля обезврежено. Большая их часть уничтожена, несколько взяты в плен. На всю операцию уходит менее сорока минут. Весь маршрут следования ракетных комплексов «Ярс», а это более 100 километров, в режиме реального времени под наблюдением экипажей противодиверсионных машин «Тайфун-М», оснащенных беспилотными летательными аппаратами.

Путей следования колонны несколько. Основной – зачищен от диверсантов и заложенных радиоуправляемых фугасов. Но, по легенде учений несколько машин сопровождения и разведки попали в зону химического заражения.

Универсальный комплекс специальной обработки работает при любых температурах, самостоятельно добирается до зараженного района по топям, размытым дождями проселочным дорогам, преодолевает лесные завалы. Несколько минут – и многотонная техника может двигаться дальше. Обработка завершена. Один расчет универсальной тепловой машины УТМ-80М способен обеззаразить ракетный дивизион менее чем за два часа.

Путь свободен, расчеты комплексов «Ярс» готовы к многокилометровому маршу. Всего в ходе масштабных маневров ракетчики должны пройти более 100 километров по уральским лесам. Весенняя распутица мощным машинам не помеха.

А на Камчатке в небо над Тихим океаном взмывают высотные истребители МиГ-31БМ и принимают воздушный бой. Летчики отрабатывают фигуры высшего пилотажа, элементы с большими углами тангажа и крена, не оставляя шансов условному противнику. Его уничтожают ракетами класса «воздух-воздух».

«Ночные охотники» - разведывательно-ударные вертолеты Ми-28Н вместе с экипажами многофункциональных Ми-8 и Ми-35 громят аэродром противника в Ленинградской области. Наносят ракетные и пушечные удары. Воздушные суда ловко уходят от средств ПВО врага, выпуская тепловые ловушки в качестве ложных целей.

Масштабные учения под Оренбургом, где танки и боевые машины пехоты действуют с флангов, а артиллерия наносит точечные удары по целям противника, отрезая ему путь в населенный пункт.

Пуски крылатых ракет на полигоне в Республике Коми проводят летчики дальней авиации. Они отрабатывают воздушное патрулирование и дозаправку в воздухе. Продолжительность полета больше семи часов.

В воздухе, в море, на земле – контрольные проверки боеготовности нашей армии, по поручению министра обороны, сейчас проходят по всей стране. До конца апреля будет проведено более четырех тысяч учений, 812 из них – двусторонние. По тревоге поднимут еще десятки подразделений и частей в каждом военном округе.