Эксперт назвал обоснованную цену на электроэнергию для России

Существующие тарифы на электроэнергию для россиян в среднем на 30-50% ниже экономически обоснованных. Об этом рассказал заместитель главы направления «Климат и зеленая энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов.

«Разница между экономически обоснованным и текущим уровнем тарифа на электроэнергию для населения в России составляет в среднем около 2-3 рублей за киловатт-час (в зависимости от использования газовой или электрической плиты). То есть текущие уровни тарифов на электроэнергию для населения в России в среднем на 30-50% ниже экономически обоснованных», - приводит РИА Новости слова Колобова.

По словам эксперта, в стране для отдельных групп потребителей устанавливаются цены на электричество ниже экономически обоснованного уровня. В этой связи, утверждает собеседник агентства, прочие потребители оплачивают фактические затраты на электроэнергию, а также надбавку, компенсирующую пониженные тарифы для льготных категорий потребителей и различные инвестиционные программы в электроэнергетике.

Олег Колобов особо подчеркнул, что Москва является одним из регионов, где население оплачивает электроэнергию по максимально приближенным к экономически обоснованным тарифам.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России в 2021 году планируется повысить утилизационный сбор на технику для добычи угля, что может привести к подорожанию тепловой и электроэнергии. Комментируя данную информацию, исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе со «Звездой» заявила, что российским потребителям не стоит беспокоиться о повышении тарифов.