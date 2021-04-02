У далеких берегов: корвет Балтфлота «Стойкий» зашел в кипрский порт

Корвет «Стойкий» прибыл в порт Лимассол на Кипре, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

На острове моряки пополнят необходимые запасы, побывают на берегу, посетят местные достопримечательности. Это уже второй заход корвета в порт Лимассол с начала дальнего похода, уточнили в пресс-службе.

На боевом корабле находятся группы антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота. Кроме этого, корвет несет на борту палубный вертолет Ка-27.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский» вышел из Балтийска для выполнения плановых задач дальнего похода 16 декабря 2020 года.

«Стойкий» - корвет с управляемым ракетным оружием Военно-морского флота ВС Российской Федерации, четвертый корвет (третий серийный) проекта 20 380. Заложен на предприятии «Северная верфь» 10 ноября 2006 года, спущен на воду 30 мая 2012 года.

Корветы проекта 20 380 - корабли ближней морской зоны. Полное водоизмещение достигает 2,2 тысячи тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - до 4 000 миль.

В составе ВМФ России находятся несколько кораблей данного проекта: «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» - в составе Балтийского флота и «Совершенный», «Громкий» - в составе Тихоокеанского флота.