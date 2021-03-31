Корвет «Стойкий» прошел через Суэцкий канал и взял курс к сирийским берегам

Отряд Балтийского флота из корвета «Стойкий» и танкера «Кола», завершили прохождение Суэцкого канала.

Сейчас обе единицы движутся курсом на порт Тартус в Сирийской Арабской республике, где будут пополнены пищевые запасы, осуществится осмотр корабельных и судовых механизмов, а также пройдет отдых экипажей.

Пребывая в Индийском океане, экипаж «Стойкого» успел провести несколько десятков учений, побывать в иранских и османских портах. Были отработаны противовоздушная и противолодочная оборона, а также борьба с пиратами. А в Красном море отряд Балтфлота посетил Порт Судан.

Напомним, дальний поход «Стойкого» и «Колы» стартовал из Балтийска 16 декабря 2020 года.