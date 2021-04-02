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Трамп перешел на новую социальную сеть

Анна Берестовая
01:59 02.04.2021
Направленность соцсети носит выраженный политический характер.
Трамп перешел на новую социальную сеть
© Фото: Paul Hennessy Keystone Press Agency Globallookpress
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Экс-глава Соединенных Штатов вместе с рядом республиканцев присоединились к современной социальной сети Campaign Nucleus. На новой платформе политик сможет без ограничений коммуницировать со своими сторонниками.

Данная сеть была разработана бывшим советником предвыборного штаба Трампа Брэдом Парскейлом еще весной 2016 года. Направленность соцсети носит выраженный политический характер.

По имеющейся информации, с помощью Campaign Nucleus помимо простого обмена сообщениями и электронными письмами можно отправлять заявления в СМИ, связываться с представителями власти и отправлять корреспонденцию почтовой службой США. Об этом пишет Fox News со ссылкой на источники.

Ранее, в связи с блокировкой на популярных интернет-платформах, таких как Twitter, Youtube, Facebook и Twitch, бывший американский лидер анонсировал возвращение к публикациям в Интернете. Для этого он решил использовать новую социальную сеть, которая, как предполагается «полностью изменит правила игры».

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