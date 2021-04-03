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Врач предупредила об опасности минеральной воды

07:30 03.04.2021
Повышенная концентрация солей в лечебной минеральной воде способна оказать негативное влияние на здоровье, если употребляется без показаний, сообщила гастроэнтеролог.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Creativ Studio Heinemann, imageBROKER, Globallookpress
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Столово-лечебная и лечебная минеральная вода должна приниматься строго по показаниям врача. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. Она подчеркнула, что повышенная концентрация солей способна оказывать негативное влияние на здоровье.

«Столово-лечебная или полностью лечебная принимается только по назначению врача, потому что именно минерализация и степень вот этих солей влияет на ваше здоровье. И это исключительно через врача, в основном, гастроэнтеролога либо терапевта, который действительно разбирается в водолечении. Как правило, курсовой прием, несколько раз в году, по месяцу, вполне достаточно для поддержания каких-то существующих заболеваний», - добавила гастроэнтеролог.

При этом она указала, что столовая минеральная вода может использоваться в качестве обычной и никак не вредит по уровню минерализации.

«Минеральная вода столовая, которая продается в массмаркете, не вредит по уровню минерализации и абсолютно заменяет обычную воду, и это только на ваш вкус и ваше усмотрение», - отметила врач.

Она добавила, что даже столовая минеральная вода иногда может вызвать негативные реакции в организме, например, привести к некоторым проблемам с рефлюксом, изжогой и так далее.

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