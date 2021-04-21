«Дорожный патруль»: лучшие водители военной автоинспекции ЗВО продемонстрировали свое мастерство

Лучшие экипажи военной автоинспекции Западного военного округа (ЗВО), спорят за право выступить на всеармейском этапе конкурса «Дорожный патруль». Полицейский разворот, змейка, восьмерка и многое другое. Все эти элементы участники оттачивают до автоматизма, кажется, что пройти сложнейшую трассу они способны даже с закрытыми глазами.

Для Андрея Изюмова этот розыгрыш - юбилейный. Он участвует в конкурсе уже в пятый раз. В составе российской команды он занимал первое и второе места на международном этапе.

«Конкурс интересный, можно себя проверить. Для выполнения всех этих элементов необходимо умение и желание», - признался старший инспектор Военной автомобильной инспекции Андрей Изюмов.

Помимо демонстрации мастерства вождения, командам предстоит выполнить несколько практических упражнений. Например - задержать автомобиль с нарушителем. Вместо автоматов на конкурсе используются пейнтбольные маркеры.

«Из подразделений ВАИ Западного военного округа мы выбираем лучших, которые по итогам конкурса примут участие во всеармейском этапе. У нас есть желание подготовить и выставить две команды», - рассказал заместитель старшего судьи конкурса «Дорожный патруль» Иван Беляк.

Впереди у команд еще два состязательных дня. По их результатам, будут определены экипажи, которые представят Западный военный округ на всеармейском этапе конкурса.