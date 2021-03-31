Армия Военные автоинспекторы ЮВО показали мастер-класс по экстремальному вождению Алексей Курильченко Более 130 специалистов военной автоинспекции соревновались в экстремальном вождении, индивидуальной гонке, регулировании дорожного движения, военно-технической эстафете, а также стрельбе из табельного оружия. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: На автодромах Южного военного округа завершился конкурс профессионального мастерства военных инспекторов «Дорожный патруль» Армейских международных игр 2021 года. Более 130 специалистов военной автоинспекции соревновались в экстремальном вождении, индивидуальной гонке, регулировании дорожного движения, военно-технической эстафете, а также стрельбе из табельного оружия. Лучшие автоинспекторы территориального этапа получат право продемонстрировать свои навыки на полигоне в Ногинске, где пройдет региональный этап конкурса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика