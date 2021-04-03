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Врач определила норму чашек кофе в день

Светлана Иванова
11:30 03.04.2021
Две чашки качественного зернового кофе в день, выпитые во время еды, не навредят здоровью, указала гастроэнтеролог.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Torsten Schon, imagebroker, Globallookpress
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Употребление двух чашек кофе в день является оптимальным для здоровья. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. Она пояснила, что этот напиток способен оказывать негативный эффект на организм человека, истощая нервную систему, вызывать рефлюкс и другие проблемы с желудком, поэтому включать в рацион кофе нужно дозированно.

По мнению Диановой, две чашки кофе в день достаточны для того, чтобы им насладиться и минимизировать риски для здоровья.

«Кофе может давать негативный эффект, может истощать нервную систему, вызывать рефлюкс и проблемы с желудком. Достаточно двух чашек кофе в день, причем, мы говорим о качественном, зерновом кофе, о капсульном или сваренном любым методом», - указала гастроэнтеролог.

Она призвала включать в рацион только качественный зерновой кофе и отказаться от употребления напитка на голодный желудок.

«И всегда с приемом пищи, никогда мы не пьем такой напиток натощак, тогда он начинает только вредить», - сказала Дианова.

Она отметила, что по сравнению с кофе чай действует на организм более спокойно, поэтому несколько чашек этого напитка в день могут присутствовать в рационе человека, причем разновидность чая зависит от исключительно от вкусовых предпочтений.

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