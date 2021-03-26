Эксперт назвала идеальный способ хранения кофе

Эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова рассказала об идеальных условиях для хранения кофейного зерна. В беседе со «Звездой» эксперт отметила, что лучше всего хранить бодрящие зерна в холодильнике, но при соблюдении ряда условий, обязательных для сохранности всех полезных качеств и свойств будущего напитка.

«Жареные и зеленые зерна, если они в пакете, который не пропускает влагу - идеальный способ для хранения в холодильнике. Свойства кофе, даже жареного, в холодильнике будут сохраняться лучше», - сказала Тихонова.

Главным условием для успешного хранения кофейного зерна в холодильнике, отмечает она, является отсутствие посторонних запахов и герметичность упаковки.

«В этом случае, он может храниться сколь угодно долго. Если зимой заложить кофе в металлизированную упаковку, то он до самой весны не потеряет абсолютно никаких своих качеств. При отрицательных температурах все его качества сохранятся», - добавила эксперт.

В случае нарушения целостности упаковки, сроки хранения зернового кофе резко сокращаются, напомнила Тихонова. По ее словам, в одном кубическом метре воздуха содержится до миллиона различных бактерий и грибков, которые быстро уничтожают зерно.