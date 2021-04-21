Полицейский в США застрелил вызвавшую его темнокожую девушку

Сразу после оглашения вердикта суда относительно дела о смерти Джорджа Флойда в США произошла новая гибель от рук полиции. Трагедия случилась в штате Огайо.

По данным Fox News, жертвой стала темнокожая девушка, 16-летняя Макайя Брайант. Она была застрелена полицейским. Брайант сама вызвала наряд из-за ссоры рядом со своим домом. Точные обстоятельства трагедии уточняются.

В данный момент у здания полицейского управления города собралась толпа. По данным СМИ, люди выкрикивают имя погибшей девушки.

Ранее стало известно, что присяжные в суде Миннеаполиса признали экс-полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Бывший страж порядка признан виновным по всем пунктам и теперь ему грозит до 40 лет тюрьмы.