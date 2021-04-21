Байден позвонил семье Флойда после обвинительного вердикта по его делу
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прокомментировал вердикт по резонансному убийству афроамериканца Джорджа Флойда. Американский лидер назвал решение суда справедливым.
Байден также позвонил родственникам погибшего Флойда. В разговоре с его братом он подчеркнул, что «исправить все невозможно, однако сейчас появилась какая-то справедливость».
Запись разговора членов семьи Флойда с американским президентом опубликовал адвокат Бен Крамп. Помимо Байдена, с родными погибшего пообщалась вице-президент Камала Харрис.
Ранее стало известно, что присяжные в суде Миннеаполиса признали экс-полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Бывший страж порядка признан виновным по всем пунктам и теперь ему грозит до 40 лет тюрьмы.
Трагедия произошла 25 мая прошлого года в городе Миннеаполис. В ходе задержания один из полицейских прижал шею Джорджа Флойда к асфальту на несколько минут. Смерть Флойда спровоцировала массовые демонстрации и беспорядки в США.