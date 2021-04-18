Ученый предупредил россиян о новой погодной опасности

В России в ближайшие 50 лет средняя температура увеличится на 3-4 градуса, что может привести к опасным последствиям. Об этом рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, заместитель директора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Владимир Семенов.

«Зимой температура повысится градусов на четыре-пять, а летом на два-три. Это большие риски, важные негативные последствия. Растет влагосодержание атмосферы при потеплении, это физический закон: более теплая атмосфера содержит больше водяного пара», - заявил ученый в интервью каналу «Мир 24».

По словам ученого, конденсация пара приведет к росту температуры, что, в свою очередь, приведет к образованию торнадо и экстремальных осадков. Также волны жары приведут к засухам.

Ранее эксперты предупредили о возникновении трудностей для американских фермеров, выращивающих картофель, из которого делают чипсы. Причина этому - глобальное потепление.