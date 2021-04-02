Песков рассказал о самочувствии Путина после вакцинации
Первый компонент российского препарата от коронавируса был сделан президенту 23 марта.
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После введения первого компонента российской вакцины от коронавируса у Владимира Путина нет никаких побочных эффектов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Никаких симптомов нет», - сказал официальный представитель Кремля.
Незадолго до этого Песков выразил мнение, что прививание главы государства придаст динамику всему процессу вакцинации от COVID-19.
Владимир Путин сделал прививку 23 марта. Вакцинация проходила без камер, название препарата президент раскрывать не стал.