Суд в Москве оштрафовал Twitter на 3,2 миллиона рублей

Популярную социальную сеть Twitter оштрафовали на 3,2 миллиона рублей. Такое решение вынес Таганский районный суд. Причиной стал отказ администрации Twitter удалить противоправный контент.

Штраф должен быть оплачен не позднее 60 дней с момента вступления данного решения в силу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Всего Роскомнадзор составил на Twitter три протокола. Остальные два будут рассмотрены в суде сегодня же.

Ранее ведомство раскритиковало социальную сеть за медлительность при удалении запрещенного контента. В Роскомнадзоре с сожалением констатировали, что в социальной сети продолжают появляться запрещенные к публикации материалы. В ведомстве начали замедлять работу социальной сети 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств, а также пригрозили блокировкой.