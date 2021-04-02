Появилось видео допроса блогера Эдварда Била после аварии
МВД опубликовало кадры допроса блогера Эдварда Била, который находился за рулем автомобиля Audi в момент ДТП с еще четырьмя транспортными средствами на Садовом кольце в Москве.
Подозреваемый в массовой аварии признался, что управлял иномаркой.
«Я был за рулем», — утвердительно ответил на вопрос следователя Бил.
Блогер также рассказал правоохранителям, что переехал в столицу в 14 лет. Кроме того, Бил пояснил, что является блогером уже три года, а в своих видео показывает розыгрыши и социальные эксперименты.
Мужчина также указал, что ранее привлекался к административным штрафам.
Накануне, 1 апреля, в Москве произошла авария с участием нескольких автомобилей. В ней серьезно пострадала 41-летняя женщина, которая была госпитализирована в критическом состоянии. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Подозреваемого – пранкера Эдварда Била, который управлял Audi RS 6 Avant, задержали.