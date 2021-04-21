Экс-полицейский Дерек Шовин признан виновным в убийстве Джорджа Флойда по всем пунктам

Присяжные в суде Миннеаполиса признали экс-полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Бывший страж порядка признан виновным по всем пунктам и теперь ему грозит до 40 лет тюрьмы, пишет РИА Новости.

Трагедия произошла 25 мая прошлого года в городе Миннеаполис. В ходе задержания один из полицейских прижал шею Джорджа Флойда к асфальту, в результате чего он задохнулся. Смерть Флойда спровоцировала массовые демонстрации и беспорядки в США.

К судебному заседанию приковано все внимание местных жителей. Тысячи активистов практически поселились у здания суда, а трансляция ведется в онлайн-режиме во всех социальных сетях. Многие здания в Миннеаполисе огорожены заборами и бетонными конструкциями на случай повторения прошлогодних массовых беспорядков.