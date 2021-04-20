МИД РФ ответил на угрозы Чехии выслать всех российских дипломатов

Высылка чешских дипломатов из России является адекватным ответом на агрессивные действия Праги. Об этом во вторник, 20 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я бы назвала это агрессивными и враждебными действиями со стороны Чехии, на которые мы даем адекватный ответ», — сказала она в эфире телеканала РБК.

Чем больше разрушительных действий совершит Прага, тем больше получит от Москвы в ответ, подчеркнула Захарова. По ее мнению, «Прага с азартом разрушает двусторонние отношения».

Ранее глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что не исключает возможности высылки из Праги всех российских дипломатов. Соответствующие меры могут быть приняты после того, как Россия выслала 20 сотрудников чешского посольства в Москве.