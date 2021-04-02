Нутрициолог назвала опасные для завтрака продукты

Употребление быстрых углеводов на завтрак провоцирует инсулиновую реакцию, которая может привести к сахарному диабету. Об этом рассказала «Звезде» врач-нутрициолог, диетолог Нина Куракина.

По словам специалиста, самое худшее и бесполезное, что человек может употребить на завтрак, - это кофе с круассаном и фастфуд. Также к быстрым углеводам относятся бананы и виноград, мучные изделия, сладкое, а также рис и картошка.

«С учетом того, что мы имели большой промежуток времени между последним приемом пищи и завтраком, нам это вредит, так как происходит большой выплеск инсулина в кровь, что провоцирует сахарный диабет и откладывание жиров», - сказала Куракина.

Ранее диетолог рассказала, что периодическое включение в рацион жареной пищи в комбинации с правильными продуктами не скажется негативно на здоровье.