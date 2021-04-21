В стране и мире В Белом доме прокомментировали слова Путина о Шерхане и Табаки Вадим Синицын Речь идет о комментарии российского лидера о недружественных акциях некоторых стран. © Фото: kremlin.ru Читайте нас на: Пресс-секретарь Белого Дома Дженнифер Псаки прокомментировала слова президента России Владимира Путина, которые тот произнес в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля. Речь идет о комментарии российского лидера о недружественных акциях некоторых стран. «Не думаю, что мы воспринимаем что-либо, что говорит президент Путин, на личный счет. У нас толстая кожа», - ответила Псаки в ходе брифинга, передает РИА Новости. В ходе послания к Федеральному собранию Владимир Путин оценил действия стран, которые «цепляют» Россию по различным поводам. Президент назвал это «новым видом спорта» и вспомнил произведение Киплинга. «Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», - сказал российский лидер. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика