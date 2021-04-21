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В Белом доме прокомментировали слова Путина о Шерхане и Табаки

Вадим Синицын
21:10 21.04.2021
Речь идет о комментарии российского лидера о недружественных акциях некоторых стран.
В Белом доме прокомментировали слова Путина о Шерхане и Табаки
© Фото: kremlin.ru
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Пресс-секретарь Белого Дома Дженнифер Псаки прокомментировала слова президента России Владимира Путина, которые тот произнес в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля. Речь идет о комментарии российского лидера о недружественных акциях некоторых стран.

«Не думаю, что мы воспринимаем что-либо, что говорит президент Путин, на личный счет. У нас толстая кожа», - ответила Псаки в ходе брифинга, передает РИА Новости.

В ходе послания к Федеральному собранию Владимир Путин оценил действия стран, которые «цепляют» Россию по различным поводам. Президент назвал это «новым видом спорта» и вспомнил произведение Киплинга.

«Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», - сказал российский лидер.

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