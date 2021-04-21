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МИД РФ ответил на ультиматум Чехии о возвращении дипломатов

Олеся Степакова
21:01 21.04.2021
Ранее в Кремле ответили на требование МИД Чехии о возвращении дипломатов, подчеркнув, что Россия не приемлет в свой адрес стилистику требований
МИД РФ ответил на ультиматум Чехии о возвращении дипломатов
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Разговор с послом Чехии будет продолжен 21 апреля в министерстве (здание МИД РФ - прим.ред) на Смоленской площади. Сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ультиматумы предлагаем Праге оставить для общения внутри НАТО», – добавила она, комментируя РИА Новости требования Праги принять обратно высланных из России чешских дипломатов.

Ранее в Кремле ответили на требование МИД Чехии о возвращении дипломатов. По словам Дмитрия Пескова, Россия не приемлет в свой адрес стилистику требований.

17 апреля Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ на это Министерство иностранных дел России выслало 20 чешских дипломатов.

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