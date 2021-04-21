В Кремле ответили на ультиматум МИД Чехии о возвращении дипломатов
Ранее глава МИД Чехии Ян Гамачек пригрозил высылкой новой группы российских дипломатов, если объявленные персонами нон грата 20 сотрудников чешского диппредставительства не вернуться в Москву.
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Россия не приемлет в свой адрес стилистику требований. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сегодня в послании президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований», – подчеркнул представитель Кремля, комментируя ТАСС требования Праги принять обратно высланных из России чешских дипломатов.
Ранее глава МИД Чехии Ян Гамачек пригрозил высылкой новой группы российских дипломатов, если объявленные персонами нон грата 20 сотрудников чешского диппредставительства не вернуться в Москву.