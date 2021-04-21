В Кремле ответили на ультиматум МИД Чехии о возвращении дипломатов

«Сегодня в послании президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований», – подчеркнул представитель Кремля, комментируя ТАСС требования Праги принять обратно высланных из России чешских дипломатов.

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