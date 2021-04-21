В МОК могут изменить олимпийский девиз

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что организация может изменить знаменитый олимпийский девиз. Об этом функционер заявил в среду на пресс-конференции.

Известный каждому девиз Игр - «Быстрее, выше, сильнее» - может быть видоизменен в ближайшие три месяца, отметил Бах.

«Я предлагал добавить к "Быстрее, выше, сильнее" еще и слово "вместе". Теперь это обсудят члены МОК», - цитирует ТАСС главу МОК.

Ранее Бах заявил о том, что сожалеет о решении проводить Олимпийские игры в Токио без иностранных зрителей из-за пандемии коронавируса. Функционер подчеркнул, что данное решение было принято из соображений безопасности и отметил, что оно было «нелегким».