Глава МОК сожалеет о решении проводить Олимпиаду без иностранных зрителей

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о том, что сожалеет о решении проводить Олимпийские игры в Токио без иностранных зрителей из-за пандемии коронавируса.

«Я искренне сожалею об этом. Мы знаем, что это большая жертва для всех. Мы говорили с самого начала этой пандемии, что она потребует жертв. Мы разделяем разочарование болельщиков со всего мира», - цитирует слова Баха сайт МОК.

Томас Бах подчеркнул, что данное решение было принято из соображений безопасности и отметил, что оно было «нелегким».

Как официально объявил оргкомитет Игр, организаторы не разрешили проводить престижные соревнования с присутствием на них болельщиков из-за границы. Волонтеры из-за рубежа также не будут допущены к работе на Играх в связи с рисками распространения COVID-19.