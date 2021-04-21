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«Я оговорил себя»: бывший нефролог Петербурга отказался от показаний в убийстве жены

Олеся Степакова
19:19 21.04.2021
Супруга Земченкова - Ирина - пропала в конце марта 2010 года. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое долго оставалось нераскрытым.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Бывший главный врач-нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков отказался от чистосердечного признания в убийстве собственной жены в 2010 году. Об этом сообщает источник, ссылаясь на адвоката подсудимого Сейран Арутюнян.

«Он отказался от своих последних признательных показаний со ссылкой на то, что это был самооговор», – рассказал адвокат, подчеркнув, что его отказ был процессуально оформлен.

Кроме того, появилось видео, на котором Земченков заявляет о самооговоре.

«Я оговорил себя, признав вину в неосторожном убийстве», – сказал бывший главный нефролог Санкт-Петербурга.

Супруга нефролога - врач Ирина Земченкова - пропала в конце марта 2010 года. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое долго оставалось нераскрытым. В конце 2020 года 92-летний отец женщины пожаловался главе СК РФ Александру Бастрыкину на ход расследования. После вмешательства руководителя ведомства, дело наконец продвинулось.

Правоохранительным органам удалось установить, что в тот день Ирина не выходила из дома. Шестидесятилетний Александр Земченков был задержан 30 марта 2021 года, его допросили с применением полиграфа, после чего предъявили обвинение в убийстве. Октябрьский районный суд заключил мужчину под стражу сроком на два месяца.

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