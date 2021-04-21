Отыграть назад: почему Суперлига просуществовала всего два дня

Большая игра в большой футбол, похоже, не задалась. Так называемая Суперлига начала рушиться, спустя всего лишь два дня после создания. Из 12 топ-клубов Европы, которые и стали основателями проекта, половина решила «отыграть назад».

Суперлига, о создании которой объявили в ночь на 19 апреля, поначалу объединила 12 самых богатых и знаменитых клубов старого света, оставив за бортом всех остальных. Матчи с ними приносят меньше денег, поэтому давайте играть друг с другом и делать настоящее шоу, как в американской NHL или NBA, решили организаторы. Из-за коронавируса вся футбольная индустрия уже потеряла миллиарды евро, а UEFA не дает заработать.

«Для Англии свои турниры, свой рынок – важнее всего. Мы видим, что английские суперклубы отыграли назад и англичане все из Суперлиги вышли. Не нужно воспринимать это, как победу добра над злом. Это, на самом деле, борьба за деньги», – рассказал спортивный комментатор Владимир Стогниенко.

Новые чемпионаты, лиги, в обход существующих организаций, подобное уже пытались провернуть раньше. Кубок Интертото, открытый кубок США. Однако такого размаха не было никогда. В UEFA обвиняют старейшие клубы Европы в том, что в погоне за деньгами, они забыли самое главное – дух соревнования.

«Фанаты стали клиентами, а соревнования - продуктом. Конечная цель для некоторых команд состоит уже не в том, чтобы украсить трофейный шкаф клуба серебряным кубком, а в том, чтобы пополнить банковский счет наличными. Презрение к небольшим клубам, болельщикам, уважение к традициям и ко всем учреждениям заменяет этику. Эгоизм заменяет солидарность», – заявил глава UEFA Александер Чеферин.

К недовольным присоединился британский премьер Борис Джонсон . Он публично пригрозил уничтожить новую лигу и обещал запретить полицейским обеспечивать безопасность во время матчей. Все английские клубы тут же отыгрывают назад. Кроме Челси, из Суперлиги выходят «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

«Наша работа не завершена и я надеюсь, вы понимаете это, даже когда мы делаем ошибки или пытаемся работать в интересах клуба. В этом стремлении я вас подвел. Опять же, извините, и я один несу ответственность за ненужный негатив, проявленный за последние пару дней», ­– сказал владелец ФК «Ливерпуль» Джон Генри.

Последний «очаг сопротивления» – на материке. Это передовицы итальянских и испанских газет. Все как одна кричат: началась настоящая война. «Повстанцы» – так называют членов Суперлиги, – несут потери. Вслед за английскими клубами, оттуда уже вышел миланский «Интер». Пока остаются «Реал», «Атлетико», «Барселона», «Ювентус» и «Милан». Команды, конечно, хорошие, но в одиночку им не потянуть, признает даже один из основателей Суперлиги.

«Очевидно, что это не так, поэтому я не буду много говорить о том, куда пошел этот проект, я по-прежнему убежден в красоте этого проекта, в его ценности», – заявил президент ФК «Ювентус» Адреа Аньелли.

По «мятежникам» продолжают бить изо всех орудий. FIFA обещает игрокам проблемы с транcфером . UEFA угрожает клубам Суперлиги дисквалификацией. Впрочем, там, несмотря на все проблемы, все еще убеждены, их идея жизнеспособна. Большой футбол спасут только большие деньги.

«Те клубы, которые хотели основать Суперлигу, они хотят финансовый пирог делить не на 200 клубов, которые участвуют в еврокубках, а на 20 которые хотели бы играть в Суперлиге», – сказал спортивный комментатор Константин Генич.

Сегодня становится понятно, что новую организацию не поддержали ни футболисты, ни тренеры, ни, что самое важное, почти 3 миллиарда болельщиков по всему миру. И все что сейчас осталось от новой лиги – две сенсационные новости. Одна о создании Суперлиги, вторая, двое суток спустя, о ее развале.