Огонь из танков и подрыв минных полей: как в ВС РФ идут контрольные проверки

В лесах Новосибирской области тишину разрывает гул двигателей и шасси подвижных грунтовых комплексов «Ярс». Ракетчики отрабатывают смену позиций и другие задачи на маршрутах патрулирования.

В Заполярье в полной боеготовности ударные группировки кораблей и субмарин Северного флота. С размахом проходят плановые контрольные проверки в российских Вооруженных силах.

Сквозь дымовую завесу войсковые разведчики Центрального округа штурмуют полосу препятствий. Военнослужащим надо перепрыгнуть отвесную трехметровую стену в полной экипировке, проползти под колючей проволокой и пройти трубчатые лестницы на максимально возможной скорости. И все это под звуки автоматных очередей и минометного обстрела. Так на полигоне в Оренбургской области бойцов спецназа проверяют по итогам зимнего периода обучения.

В Тамбовской области спецназ Западного военного округа атакует колонну противника - огонь ведут из новейших автоматов Калашникова АК-12 и пулемета «Корд». Чтобы проникнуть в тыл неприятеля, бойцы десантируются с высоты двух километров в полной боевой экипировке. После этого у группы спецназа всего 1,5 минуты – чтобы прибыть на позиции, занять огневой рубеж и уничтожить живую силу и технику противника.

В Баренцевом море Северный флот развернул две ударные группы. В их составе ракетные и противолодочные корабли, подводные лодки и фрегат «Адмирал флота Касатонов». Одновременно из мест базирования вышли подлодки и боевые корабли Кольской флотилии.

В Заполярье заступает на боевую вахту зенитно-ракетный дивизион. На страже арктических рубежей страны системы С-300 и С-400. Архипелаг Новая Земля и Кольский полуостров – теперь их постоянное место дислокации.

В Новосибирской области 100-километровый марш совершили подразделения РВСН. Масштабные маневры у ракетных войск тоже проходят в рамках контрольных учений. Среди боевых задач – рассредоточение на местности, смена полевых позиций и маскировка техники. На этот раз в тренировках участвуют почти 300 боевых машин.

Захват базы противника отрабатывают бойцы спецназа на Алтае. Обнаружить замаскированный лагерь, незаметно окружить его и поэтапно уничтожить каждую цель. На устранение неприятеля меньше пяти минут. При этом траектория мишеней непредсказуема.

Контрольные стрельбы в Нижегородской области проходят с участием экипажей танков Т-72Б3 и Т-80БВ. Огневые упражнения и подрыв минных полей – главные учебные задачи на сегодня для 15-ти тысяч военнослужащих Западного военного округа.