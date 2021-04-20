Разрывы мин и стрекот автопушек: опубликованы зрелищные кадры учений по всей стране в рамках проверки боеготовности

Сейчас в Вооруженных силах полным ходом идет проверка боеготовности во всех регионах России. В Кузбассе минометчики использовали «Сани», чтобы уничтожить противника, а в Туве подняли в небо авиацию для прикрытия наступления мотострелков.

Одного залпа 120-миллиметрового минометного комплекса «Сани» достаточно, чтобы превратить в пепел бронированную технику условного противника. Во время учений на полигоне Кузбасса военнослужащие Центрального округа с закрытых огневых позиций наносят удары по объектам с расстояния двух километров. Точность поражения почти – 100%. Обнаружить замаскированные позиции неприятеля помогают беспилотники.

С высоты пяти километров «Орлан-10» проводит разведку местности. Данные поступают в командный пункт, где принимается решение минометными расчетами нанести удар по цели. Во время работы артиллерии беспилотник выполняет еще и корректировку огня.

Проверяют боеготовность войск сейчас по всей стране: Тверская, Мурманская, Новосибирская, Кемеровская, Воронежская, Астраханская области, Бурятия, Тыва, Забайкальский и Приморский край.

БМП-2 поражает цель всего за 15 секунд. Мишени, имитирующие бронированную технику, двигаются в хаотичном порядке специально. Экипажи должны определить траекторию движения цели и только после – начать прицельный огонь. Так у мотострелковых подразделений Приморья проходят контрольные стрельбы на дистанции до полутора километров.

Пока мотострелковая бригада отрабатывает задачи в горах Тывы, с воздуха ее прикрывает эскадрилья боевых вертолетов Ми-8 Центрального военного округа.

В рамках контрольных проверок военные летчики выполняют сразу несколько боевых задач: поддержка сухопутных войск на предельно малых высотах и уход от систем ПВО условного противника. При этом взлетать приходится на сложном рельефе с неподготовленных площадок.

Не только на земле и в воздухе - но и в море. Проверка боеготовности касается всех родов и видов войск. На командно-штабные учения в Баренцевом море вышли атомные подлодки и военные корабли Северного флота. Переброска и развертывание систем ПВО в арктические широты, патрулирование дальних рубежей и отработка спасательных операций на воде. Стратегические задачи военнослужащие выполняют под руководством Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Эта масштабная проверка боеготовности российских войск продлится до конца месяца. Министр обороны Сергей Шойгу объявил о ней 6 апреля. Это финальная точка и главный экзамен после зимнего этапа обучения в армии нашей страны.