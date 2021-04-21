Подмосковье газифицируют раньше срока

Полная газификация жилых домов в Московской области может быть завершена раньше намеченного срока. Об этом сообщает «360» со ссылкой на генерального директора «Мособлгаза» Игоря Баранова.

«Во время своего обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что люди не должны платить за подводку газа непосредственно до границ земельного участка», - напомнил он.

По его словам, Московская область могла бы выйти на полную газификацию к 2030 году, в соответствии с утвержденным планам. Однако, следуя поручению президента, при поддержке правительства РФ, указанные сроки будут значительно сокращены.

«Ежегодно в регионе газифицируется 50 населенных пунктов общей численностью 10 тысяч жителей, всего с начала программы газифицировано более 400 тысяч жителей», - подчеркнул Баранов.

Как пояснил генеральный директор «Мособлгаза», на газификацию Подмосковья в период с 2021 по 2030 год выделены дополнительные 34 миллиарда рублей.

В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что россияне не должны платить за подвод газопровода к их земельному участку. Глава государства поручил правительству вместе с «Газпромом», а также властями регионов разработать четкий план газификации подобных домохозяйств.