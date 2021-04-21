«Главный задел, который сработает»: Памфилова о послании президента Федеральному собранию

Большой блок сегодняшнего послания Федеральному собранию Владимир Путин посвятил поддержке предпринимателей и развитию инфраструктурных проектов.

Президент напомнил, что в прошлом году с 30 до 15% снизили страховые взносы для малого и среднего бизнеса. Правительству поручено в течение месяца представить дополнительные меры для этого сегмента экономики. Получили сигнал и власти регионов. Дополнительная поддержка в виде инфраструктурных кредитов обещана тем, кто проводил и проводит взвешенную финансовую политику.

Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила важность вопросов, озвученных президентом.

«А на самом деле, вот все это вместе, вот весь тот посыл, который направлен конкретному человеку, он и есть - тот главный задел, который сработает на выборах», – рассказала она.

По словам Памфиловой, очень важный акцент в послании президента был на научном инфраструктурном развитии в региональном разрезе.