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«Главный задел, который сработает»: Памфилова о послании президента Федеральному собранию

Олеся Степакова
16:36 21.04.2021
По словам председателя ЦИК, очень важный акцент в послании был на научном инфраструктурном развитии в региональном разрезе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Большой блок сегодняшнего послания Федеральному собранию Владимир Путин посвятил поддержке предпринимателей и развитию инфраструктурных проектов.

Президент напомнил, что в прошлом году с 30 до 15% снизили страховые взносы для малого и среднего бизнеса. Правительству поручено в течение месяца представить дополнительные меры для этого сегмента экономики. Получили сигнал и власти регионов. Дополнительная поддержка  в виде инфраструктурных кредитов обещана тем, кто проводил и проводит взвешенную финансовую политику.

Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила важность вопросов, озвученных президентом.

«А на самом деле, вот все это вместе, вот весь тот посыл, который направлен конкретному человеку, он и есть - тот главный задел, который сработает на выборах», – рассказала она.

По словам Памфиловой, очень важный акцент в послании президента был на научном инфраструктурном развитии в региональном разрезе.

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