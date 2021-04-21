Путин заявил, что власти и общество в условиях пандемии действовали ответственно и солидарно

Власти и общество во время пандемии действовали ответственно и солидарно, была твердая уверенность, что страна преодолеет испытания. Об этом заявил президент России Владимир Путин в начале своего послания Федеральному Собранию.

Путин отметил, что многие эксперты считали ситуацию с коронавирусом очень опасной, и напомнил, как были переполнены больницы, не хватало средств индивидуальной защиты, снижались запасы продовольствия в магазинах.

«Эпидемия наступала, но наряду с тревогой была уверенность, что Россия преодолеет испытания», - заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что власти и общество в этих условиях действовали ответственно и солидарно. Он поблагодарил самоотверженно работавших медиков, ученых, которые внесли вклад в борьбу с инфекцией, и миллионы людей по всей стране, внесших свой вклад и соблюдавших порой изматывающие, но необходимые меры предосторожности.

«Все работали быстро, качественно, на совесть», - сказал президент.

Путин в среду, 21 апреля, в 17-й раз обратился с посланием к Федеральному Собранию. В начале своей речи он уточнил, что в этом году послание посвящено вопросам внутренней политики.